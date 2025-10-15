ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କମନୱେଲଥ କ୍ରୀଡାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବରେ ଅହମଦାବାଦକୁ ସୁପାରିଶ କରିବ।ଆୟୋଜକ ସହର ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ୨୦୨୫ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ନିଆଯିବ।ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଆବୁଜା (ନାଇଜେରିଆ) ଏହି ମାର୍କି ଇଭେଣ୍ଟର ୨୦୩୦ ସଂସ୍କରଣ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ବୁଧବାର ଦିନ କମନୱେଲଥ କ୍ରୀଡାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଏହା ୨୦୩୦ ଶତାବ୍ଦୀ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସୁପାରିଶ କରିବ। "ଆମଦାବାଦ (ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ଗୁଜୁରାଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା)କୁ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କମନୱେଲଥ କ୍ରୀଡା ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ପଠାଯିବ, ଯାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୨୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମନୱେଲଥ କ୍ରୀଡା ସାଧାରଣ ସଭାରେ ନିଆଯିବ, ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅହମଦାବାଦ ସହିତ, ନାଇଜେରିଆର ଆବୁଜା, କମନୱେଲଥ କ୍ରୀଡା ଆନ୍ଦୋଳନର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଛି।
ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। କନୱେଲଥରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଭାରତ, ଏକ ଗର୍ବିତ କ୍ରୀଡା ଇତିହାସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ସଫଳତାର ଏକ ଦୃଢ଼ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି। ବର୍ମିଂହାମ ୨୦୨୨ରେ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଆମଦାବାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡାର ପରିମାଣ ଏବଂ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ କ୍ରୀଡା ଆୟୋଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ, ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନାଇଜେରିଆର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କମନୱେଲଥ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ନାଇଜେରିଆର ଆୟୋଜନ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୩୪ ପାଇଁ ବିଚାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ରୀଡା ପାଇପଲାଇନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକ କ୍ରୀଡା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କମନୱେଲଥ ସ୍ପୋର୍ଟର ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ।
କମନୱେଲଥ କ୍ରୀଡାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଡୋନାଲ୍ଡ ରୁକାରେ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୩୦ କମନୱେଲଥ କ୍ରୀଡା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଭାରତ ଏବଂ ନାଇଜେରିଆ ଉଭୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା, ଯାହା ଆମ କମନୱେଲଥ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଯୋଗର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କମିଟିର ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ଯତ୍ନର ସହ ବିଚାର କରିଛି ଏବଂ ଆମ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଆମଦାବାଦକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛି। ଏହା ଆମ ଶତବାର୍ଷିକୀ କ୍ରୀଡାକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ନାଇଜେରିଆର ପ୍ରସ୍ତାବର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାରେ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆୟୋଜନ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ସହିତ କାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଏକତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ପିଟି ଉଷା କହିଛନ୍ତି, ଅହମଦାବାଦରେ ଶତବାର୍ଷିକୀ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ହେବ। ଏହି ଗେମ୍ସ କେବଳ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ୨୦୪୭ ପାଇଁ ୱିକ୍ସିଟ୍ ଭାରତ ଆଡକୁ ଆମର ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ ୨୦୩୦ ଗେମ୍ସକୁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ କମନୱେଲଥରେ ଏକ ସହଭାଗୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ।