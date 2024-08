ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ଇଡି)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ନବୀନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ରାହୁଲ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା (ଆୟକର)ର ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ।

ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁୟାରୀ ମାସରେ ସେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ।

Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of IRS officer Rahul Navin, Special Director, ED, as Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement for two years with effect from the date of assumption of charge of the post, or until further orders,… pic.twitter.com/mMPMHBuBOf