ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାରଠାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ପ୍ରଭାବ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ଏକ୍ସପୋ ୨୦୨୬ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏଆଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଏଆଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଶାସନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ‘ଏକ୍ସ’ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଭାରତ ଆସିବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହା ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଆମ ଦେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଓ ବିଶ୍ବର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବାର ଏହା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ହିତାୟ, ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ପରି ମାନବ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ
ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଆଇର ବିବିଧ ଦିଗ, ଯେପରିକି ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଦେଶ ଏଆଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଥିବାରୁ ମୋଦୀ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ଏକ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଆଇରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ଉଭୟ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋ ୨୦୨୬ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଏଆଇର ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଏକ୍ସପୋରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଭିଲିୟନ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ୧୩ ଟି ଦେଶର ପାଭିଲିୟନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଯାହା ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହି ଏକ୍ସପୋ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଫାର୍ମ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଆଇର ଉପଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧିବେଶନରେ ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁଗମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଭାରତର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ସେ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆଜନ୍ମ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା; ମେଗା ପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅପହଞ୍ଚ