ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଟ୍। ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାକୁମ୍ଭ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଆଇ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗରେ ରହିଛି। ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ଭାରତର ଉଭୟ ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହିତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋଦୀ ପୋଷ୍ଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଆଜିଠାରୁ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ‘ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍’ରେ ଭାରତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ବିଶ୍ବର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଶିଳ୍ପଜଗତର ମୁଖ୍ୟ, ଉଦ୍ଭାବକ, ନୀତି ନିର୍ମାତା, ଗବେଷକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ‘ସର୍ବଜନ ହିତାୟ, ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ’ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି। ମାନବକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିବତ୍ତା(ଏଆଇ)କୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଆଇ ଆଜି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାଠାରୁ ଆମର୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଶାସନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତର ଆଣୁଛି। ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ଆଲୋଚନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ସମ୍ମିଳନୀର ଫଳାଫଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଥିବାରୁ ସେ ଦେଶର ୧୪୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପରିବେଶ ଏବଂ ନୂଆ ଗବେଷଣା ଆଦି ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅଭିଳାଷ ଓ ଦାୟିତ୍ବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।