ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର (ଆଇସିସି)ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଆଇ ଦ୍ବାରା ତିରୁମାଳାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଏଆଇ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ବ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୈକୁଣ୍ଠମ-୧ ପରିସରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଆଇସିସି ଟିଟିଡି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିହ୍ନଟ କ୍ଷମତା ସହିତ ଏଆଇ ଚାଳିତ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ଆକଳନ କରିବ, ଯାହା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସେହିପରି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ବାରା ଚୋରିକୁ ରୋକି ହେବ ଏବଂ ଚୋରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ସେହିପରି ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହଯୋଗ କରିବ।