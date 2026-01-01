ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଦ ପିଇ ବିମାନ ଉଡାଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ପାଇଲଟ, ଖବର ପାଇ ଆକ୍ସନ ନେଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ନିକଟରେ, କାନାଡାର ଭାନକୁଭରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବିଳମ୍ବର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରଣ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଏହି ବିମାନ AI186 ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କାନାଡାର ଭାନକୁଭର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜଣେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ମଟାରୀ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମଦ କିଣୁଥିବାର ଆଉ ପିଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ କର୍ମଚାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଶା ସେବନ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
କାନାଡୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଇଲଟଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆପତ୍ତି ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି।