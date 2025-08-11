ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ୱାଶିଂଟନକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ୨୬ଟି ବୋଇଂ ୭୮୭-୮ ବିମାନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାମ ୨୦୨୬ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦୂରଗାମୀ ବିମାନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ପରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନରେ ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯିବ।
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ବି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଆଲାସ୍କା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପରି ଇଣ୍ଟରଲାଇନ୍ ପାର୍ଟନର ମାଧ୍ୟମରେ ଜେଏଫ୍କେ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ନେୱାର୍କ, ଚିକାଗୋ କିମ୍ବା ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଦେଇ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଟିକେଟରେ, ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ବି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ୬ଟି ସହରକୁ ନନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏଥିରେ କାନାଡାର ଟୋରଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।