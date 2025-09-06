ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଆଜି ଜଣେ ମହିଳା ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଖନନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଧମକ ଦେବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାପରେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିପାଇଁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତ ପାୱାର ‘ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରରେ’ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ପାୱାର କରମାଲା ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜନା କ୍ରୀଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଏନ୍ସିପି(ଏନସିପି) କର୍ମୀଙ୍କ ଫୋନରେ ସୋଲାପୁରରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବ୍-ବେସ୍ ଏବଂ ଫିଲିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ‘ମୋରମ୍’ର ବେଆଇନ ଖନନ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିପାରି ନଥିବାରୁ, ପାୱାର ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମହିଳା ଆଇପିଏସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧମକକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବାପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା।
ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏଥିପାଇଁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ସରକାରରେ ରହିବାର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନ୍ସିପି ନେତା ସୁନୀଲ ତତ୍କରେ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାୱଙ୍କୁଲେ ପାୱାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଦୁଇ ମିନିଟର ଭିଡିଓରେ ପାୱାର ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି- ଶୁଣ, ମୁଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। କେରଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଞ୍ଜନା, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଚିହ୍ନି ନପାରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବାକୁ କହିବାରୁ, ପାୱାର କହିଥିଲେ- ‘ମୁଁ ତୁମ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଅଜିତ ପାୱାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ତୁମର ନମ୍ବର ଦିଅ କିମ୍ବା ହ୍ବାଟ୍ସ୍ଆପ୍ରେ କଲ୍ କର। ତୁମେ ମୋର ଚେହେରାକୁ ଚିହ୍ନିବ। ତୁମେ ଏଭଳି ସାହସ କିଭଳି କରୁଛ।’