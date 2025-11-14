ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଗତ ୧୦ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରଠାରୁ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦସ୍ଥିତ ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ରାଡାର୍ରେ ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଆତଙ୍କୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କାରନାମା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି(ଏଆଇୟୁ) ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରିଛି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ୧୩ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ଏହି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏଆଇୟୁ କହିଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱର୍କ ସଂଚାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିୟାମକ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଗିରଫଦାରୀ, ଆର୍ଥିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଜି ଅଲ୍ ଫଲାହରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତା’ର ନାମ ଜାମିଲ ଏବଂ ସେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଲ୍-ଫଲାହର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାପୁରର ଜିଏସ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଫାରୁକ୍ଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ମାରୁତି ବ୍ରେଜା ଗାଡ଼ିକୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଆଜି ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ
ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଉମର ଉନ୍ ନବୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବଦରପୁର ସୀମା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଗାଡି ଚଳାଉଥିବାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାର୍ର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ସଦସ୍ୟ ତଥା କଳଙ୍କିତ କାଶ୍ମୀରୀ ଡାକ୍ତର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଅଟକି ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଏବଂ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଆଡକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଛି।
ଫୁଟେଜରେ ଥିବା ସମୟ ହେଉଛି ସୋମବାର ସକାଳ ୮ଟା ୦୨। ଉମର ସଚେତନ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ଯେପରି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେହି ଦିନ ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହ ଜଡିତ ‘ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲାର’ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଉମର ଟୋଲ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅଟକିବାଠାରୁ ଗାଡି ଚଳାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଦେଖୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଚଢ଼ଉ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫରିଦାବାଦରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ପଳାୟନ କରିବା ପରେ ଉମର ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ହରିୟାଣାର ମେୱାତ ଦେଇ ଫିରୋଜପୁର ଝିର୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କଡ଼ରେ ଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଢାବାରେ ନିଜ କାର୍ ଭିତରେ ଶୋଇ ରାତି ବିତାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ସେ ପୁଣି ଫରିଦାବାଦ ଦେଇ ବଦରପୁର ସୀମା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ କନ୍ନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସମେତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡି ଚଳାଇଥିଲା। ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ସେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ନିକଟସ୍ଥ ଫୈଜ୍-ଏ-ଇଲାହି ମସଜିଦକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୧୦ ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ୩୦ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ ତା’ ଜୀବନର ଶେଷ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଇକନିକ୍ ସ୍ମାରକୀ ନିକଟସ୍ଥ ସୁନେହରି ମସଜିଦର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ବିତାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୫୨ରେ ତା’ କାରକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜେ ମରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିର ତଦନ୍ତ ତ୍ବରାନ୍ବିତ
ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି (ଏନ୍ଆଇଏ)କୁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୋଇଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ୭୬ ଏକର ପରିମିତ ଅଲ୍ ଫଲାହ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକାଧିକ ଥର ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଏବଂ ୨୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଏନ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଡାଟା ଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ଇଡି) ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଳୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚେରକୁ ଖୋଜୁଛି। ‘ନାକ୍’ର କଡ଼ା ନୋଟିସ୍, ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ୧୯୯୭ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ୨୦୧୪ରେ ହରିୟାଣା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଅଲ୍-ଫଲାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇଥିବା ସହ ଆତଙ୍କର ଗଡ଼ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ମାନ୍ୟତା ପରିଷଦ (ନାକ୍) ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟରେ ଏହାର ମାନ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପାଇଁ କଡ଼ା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ୨୦୧୩ର ପୁରୁଣା ମାନ୍ୟତା ଆଧାରରେ ‘ଏ’ ଗ୍ରେଡ୍ ଦାବି କରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ର ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନାକ୍ ମାନ୍ୟତା ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ଆତଙ୍କୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୁମ୍ ସିଲ୍, ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ
ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆତଙ୍କୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନେଟ୍ୱର୍କ ସଂପର୍କରେ ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜ ହାସଲ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଡାକ୍ତର ମହମ୍ମଦ ଉମର ନବୀ (୩୨) ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମ୍ବିବିଏସ ଏବଂ ଏମ୍ଡି କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଆତ୍ମଘାତୀ ବସ୍ଫୋରଣରେ ତା’ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତା’ର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ଅଲ୍ ଫଲାହର ଆତଙ୍କୀ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବି ଆଳରେ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଜଘନ୍ୟ ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ରର କାୟାବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଅଲ-ଫଲାହର ମେଡିକାଲ ଫାକଲ୍ଟିର ତିନି ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛି। ଡା. ମୁଜାମ୍ମିଲ ଆହମଦ ଗନାଇ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରେ ଫରିଦାବାଦରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିକଟରେ ତା’ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୯୦୦ କିଲୋ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ-ଆଧାରିତ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ଶାହୀନ ସାହିଦକୁ କାନପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରକ ସଂଗ୍ରହ ଓ ମହଜୁଦରେ ମୂଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା ଡା. ଆଦିଲକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଡିସେମ୍ବର ୬ରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ୬ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା
ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହ ଜଡିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଡିସେମ୍ବର ୬ରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳର ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଏହି ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ‘ବାବ୍ରି ଭଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶୋଧ’ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ସଦସ୍ୟମାନେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିରିଏଲ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଜନାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି:
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧: ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଓ ଅନସାର ଗଜୱତ-ଉଲ୍-ହିନ୍ଦ ସହ ଜଡିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଗଠନ।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨: ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜଡ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣ (ଆଇଇଡି) ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହରିୟାଣାର ନୁହ ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୩: ମାରାତ୍ମକ ଆଇଇଡି ତିଆରି କରିବା ଓ ସର୍ଭେ କରି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୪: ସର୍ଭେ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବୋମା ଆଦି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୫: ଦିଲ୍ଲୀର ୬ରୁ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ସମନ୍ବିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏକକାଳୀନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବା।
ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୂଳ ଯୋଜନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପରେ ଏକ ନୂତନ ତାରିଖ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ୬, ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର ବାର୍ଷିକୀ।
ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ମସଜିଦ୍ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ୧୯୯୨ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଲଢ଼େଇ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଜୈସ ଲଗାତାର ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଛି।