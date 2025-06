ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ବଦେଶ ଫେରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ । ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ । ଭାରତର ୭ଟି ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରୀତି ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବ ଆଗରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ ।

ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶ୍ବର ୩୩ଟି ଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ଭାରତର ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତିକୁ ବିଶ୍ବ ଆଗରେ ରଖି ସ୍ବଦେଶ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ଝାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଡିଏମକେର କାନିମୋଜି କରୁଣାନିଧି । ବିଶ୍ବର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି । ସବୁ ଦେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶ୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦର ଅନ୍ତ ହେଉ… ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଂସଦ କାମିମୋଜି କହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: After returning to Chennai, DMK MP Kanimozhi, who led Group 6 all-party delegation to Russia, Slovenia, Greece, Latvia and Spain, says, " No country wants to tolerate terrorism anymore...there are countries which are affected by terrorism...everybody… pic.twitter.com/zzhZdtPpKM