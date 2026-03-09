ୱାସିଂଟନ: ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡଲା ପରି ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଛି। ,ହା ଯୋଗୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଜାରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତି ୧୦୦ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ୪୨ଟି ଆମେରିକୀୟ ।
ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ , ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟର ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକାର ଥିଲା। ୨୦୧୬-୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିମାଣ ୩୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟରେ ରୁଷ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟର ୬.୮ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ରୁଷିଆର। ଆମେରିକା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀ ହୋଇଛି।
୨୦୨୧-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସାଉଦି ଆରବକୁ ସର୍ବାଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ, ସାଉଦି ଆରବ ଆମେରିକାଠାରୁ ୪୮ଟି ଏଫ୍-୩୫ ପାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଏକ ଥାଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସାଉଦି ଆରବ ଆମେରିକାଠାରୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିଛି। ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ୟୁକ୍ରେନ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରେତା। ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ନିଜର ମୋଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ୯ ପ୍ରତିଶତ ୟୁକ୍ରେନକୁ ବିକ୍ରି କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଆମେରିକାଠାରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ଯାନ କିଣୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଜାପାନ ହେଉଛି ଆମେରିକାରୁ ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରେତା। ଜାପାନ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହିଛି। ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ଜାପାନକୁ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଛି।
ଜାପାନ ହେଉଛି ଏସିଆରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ
ଏହି ତିନୋଟି ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା ୨୦୨୧-୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୯୬ଟି ଦେଶକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଛି। ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ବରିଷ୍ଠ ଗବେଷକ ପିଟର ୱେଜମ୍ୟାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ଆମେରିକା ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଛି। ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଅଂଶ ତଥା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥାଏ।
