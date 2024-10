କିଭ୍‌: ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍‌ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଲୟଡ ଅଷ୍ଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ ତଥା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟିନ କିଭ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆ ସେଠାରେ ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡିକର ସହାୟତା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଷ୍ଟିନ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କିଛି ବଡ଼ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବେ।

ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଷ୍ଟିନ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଚତୁର୍ଥ ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆମେରିକା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛି।

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 21, 2024

ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଧିରେ ଧିରେ ରୁଷିଆ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନର ଅନେକ ବଡ଼ ସହର, ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦଖଲ କରିଛି। ଫଳରେ ୟୁକ୍ରେନ ସୈନ୍ୟମାନେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ରୁଷିଆ ଉପର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୋଜନା କରିଛି। ଜେଲେନସ୍କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ବିଜୟ ଯୋଜନାକୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡିକ ଏହି ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା କରାଯାଏ ତେବେ ରୁଷିଆ ଅଧିକ କଠୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଅଷ୍ଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ବିଜୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଷିଆର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

A new threat has emerged – the malign alliance between Russia and North Korea. I am grateful to the leaders and representatives of nations who refuse to turn a blind eye and speak openly about this dangerous collaboration aimed at increasing the scale of the war. About the supply… pic.twitter.com/3k70A8T7AF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2024

ଅଷ୍ଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜେଲେନସ୍କି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯୋଜନାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଲିଥୁଆ, ନର୍ଡିକ୍ ଦେଶ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନର ସମର୍ଥନ ରହିଛି।

ଯଦିଓ ଜେଲେନସ୍କି ଆମେରିକା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କହି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ ବିନା ୟୁକ୍ରେନର ବିଜୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଷ୍ଟକର। କାରଣ କେବଳ ଆମେରିକା ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ।

ତେବେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ୨ ସପ୍ତାହ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଯୋଜନା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ।

Every day, Russia strikes our cities and communities. This is the enemy’s deliberate terror against our people.



This week alone, Russian terrorists have used more than 20 missiles of various types, around 800 guided aerial bombs, and over 500 strike drones of different types… pic.twitter.com/FD4vZZYN3y — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2024

ୟୁକ୍ରେନର ଜାପୋରିଜିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଇଭାନ ଫେଡୋରୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହର ଉପରେ ରୁଷିଆର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ୭ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ କୋଠା ସମେତ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବାୟୁସେନା କହିଛି ରୁଷିଆ ରବିବାର ଠାରୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ତିନୋଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।