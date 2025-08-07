ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ସହ ବନ୍ଧୁତା ନିବିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ।ରୁଷ୍ ସହ ତେଲ କାରବାର କରୁଥିବାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଖପ୍ପା ଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଭାରତର ବିରୋଧୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ୫୦ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରୀତି ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାସରେ ସେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ହେବ। ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ସେ ଆମେରିକୀୟ ଆର୍ମି ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (ସେଣ୍ଟକମ୍) ର କମାଣ୍ଡର ମାଇକେଲ କୁରିଲାଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ଯିବେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, କୁରିଲା ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସେନା ଜେନେରାଲ କୁରିଲା ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ, କୁରିଲା ଆମେରିକୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟବହାର କରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଇଏସଆଇଏସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କୁରିଲା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଅସୀମ ମୁନିର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଆନ୍ନା କେଲି କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଜେନେରାଲ ମୁନିରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ କାରଣ ମୁନିର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।