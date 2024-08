ୱାଏନାଡ: ଜୁଲାଇ ୨୩ରେ କେରଳକୁ ସତର୍କ କରିଥିଲୁ। ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ବି ପଠାଇଥିଲୁ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କେରଳରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏଭଳି କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜୁଲାଇ ୨୩ରେ ସତର୍କ କରାଯିବା ସହ ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖରେ ବି କେରଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶାହ।

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "My condolences to the bereaved families... I want to clarify something for the country... They kept on talking about early warning. I want to clarify that on July 23, the government of India gave an early warning to the… pic.twitter.com/pyi8WCFPq2

