ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ଅଭିନେତା ବିକ୍ରାନ୍ତ ମେସିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ’ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୨୦୦୨ ମସିହାର ଗୋଧ୍ରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ବିକ୍ରାନ୍ତ ସିନେମାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନିଭାଉଛନ୍ତି।

ଏହି ସିନେମା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦମଦାର ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ‘ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ’ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

No matter how hard a powerful ecosystem tries, it cannot keep the truth hidden in darkness forever.



The film #SabarmatiReport defies the ecosystem with unparalleled courage and exposes the truth behind the fateful episode to broad daylight. https://t.co/AnVsuCSNwi