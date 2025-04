ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ବଡ ବୟାନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା । କହିଲେ, ତହବୁର ରାଣାର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟନୀତିର ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ । ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଭୂମି, ଭାରତର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର । ଏହା ହିଁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ । ଆଉ ତହବୁର ରାଣା ଭାରତ ଫେରିବା ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ କୁଟନୈତିକ ବିଜୟ ।

#WATCH | Speaking at Network 18's Rising Bharat conclave, Union Home Minister Amit Shah says, "Tahawwur Rana's (26/11 Mumbai terror attacks accused) extradition is a very big diplomatic success of the Modi government."



Video credit: Network 18 pic.twitter.com/ufFUDL5U35