ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ପଞ୍ଜାବରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଏକ ନିଆରା ରୋଗ। ଆଜନାଲାରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫିଭରର ଅନେକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ପରେ ସହରରେ ଆତଙ୍କ ବ୍ୟାପିଛି। ଗୁରୁବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫିଭର (ଏଏସ୍ଲପଖ) ଏକ ଫ୍ଲୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ। ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ।
ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସହାୟକ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପଶୁପାଳନ) ରବିନ୍ଦର ସିଂହ କାଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନ୍ଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଫ୍ଲୁ ନୁହେଁ। ଏହା ଆଫ୍ରିକୀୟ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫିଭର ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ। ଏହି ରୋଗ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। କିଛି ଘୁଷୁରୀ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ଏବଂ ଫାର୍ମକୁ ସଫା କରାଯାଏ। ଏହି ରୋଗ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫିଭର (ଏଏସ୍ଏଫ୍) ହେଉଛି ଘରୋଇ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହାର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଅଜନାଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ଫଗିଂ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବନ୍ୟା ପରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରକୋପର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।