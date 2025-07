ମସ୍କୋ: ମଝି ଆକାଶରେ ଉଭେଇଗଲା ବିମାନ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆକାଶରେ ବିମାନ କୁଆଡେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଛାତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ଭଳି ଖବର ଆସୁଛି ରୁଷରୁ । ଯେଉଁଠି ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନକୁ ନେଇ ଅଶୁଭ ଖବର ଆସୁଛି । ତେବେ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡାଣ ଭରିଥିବା ବିମାନ କୁଆଡେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନରେ ମୋଟ ୪୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ୬ ଜଣ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବର ରହିଥିଲେ ।

Air traffic controllers lost contact with an An-24 passenger plane carrying about 50 people in Russia's far east, and a search was underway, the regional governor said: Reuters