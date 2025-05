ବେଜିଂ: ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଚାଇନା । ସକାଳେ ସକାଳେ ଚାଇନାକୁ ଲାଗିଲା ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା । ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୪.୫ ରେକର୍ଡ । ସକାଳ ୬ଟା ୨୯ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ସୂଚନା । ପଶ୍ଚିମ ଚାଇନାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ।

An earthquake with a magnitude of 4.5 on the Richter Scale hit China at 06:29:51 IST today: National Center for Seismology pic.twitter.com/UpTdv4dj6m