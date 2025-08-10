ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା ରବିବାର (୧୦ ଅଗଷ୍ଟ) ଦଳର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ (ଡିଏଫଏ)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ଏବଂ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗର ପୁନର୍ଗଠନକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, “ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତି ଉଭୟଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ମୋ ମତରେ କମିଟିକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଫଳରେ କମିଟି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବ। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡିଏଫଏ (ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ପୁନଃଗଠିତ କରାଯାଇପାରିବ।“