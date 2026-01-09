ତେହରାନ: ଇରାନରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି । ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମନେଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଳାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ । ବିକ୍ଷୋଭ ଯେଗୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଇରାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ପୂରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେହରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରଗୁଡିକରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଖାମନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ଇରାନ ନେତୃତ୍ବଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଆମେରିକା । ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ୧୨ ଦିନ ହେଲାଣି ଇରାନରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି ।
ସେପଟେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏକ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ । ଯଦି ସେମାନେ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଡାକଡି ଆଘାତ କରିବୁ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଏହି ଚେତାବନୀ ଇରାନରେ ବଢୁଥିବା ନାଗରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଏକାଧିକ ସହରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି । ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଜଡିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଅତି କମରେ ୪୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଯାହା ତେହରାନର ଅଶାନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇରାନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଛି । ତେହରାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସହରଗୁଡିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଇରାନର ଧର୍ମଗୁରୁ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ।
