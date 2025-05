ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୁର୍କୀକୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି... ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସେମିତି ମିଳିବ ଫଳ । ତୁର୍କୀକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବାରେ ଲାଗିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ । ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମିଶି ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତାର ଜବାବ ଦେଉଛି ଭାରତ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଭାରତ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ହମଲା କରିବାକୁ ୪୦୦ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇଥିଲା ତୁର୍କୀ । ଖାଲି ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା ବରଂ ତୁର୍କୀର ଡ୍ରୋନ୍ ଅପରେଟର ବି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହି ଭାରତ ଉପରେ ହମଲା ପାଇଁ ସୀମା ପାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଭାରତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ।

#WATCH | Ajmer, Rajasthan: An apple trader, Arjun says "After India-Pakistan tensions, apples and kiwis coming from there are completely banned here. Any other fruit coming from Turkey will also be banned. In place of Turkey apples, people are buying Kashmiri apples...Turkey has… https://t.co/KUwqvO5WOD pic.twitter.com/T2EUGQGBAz