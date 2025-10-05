ପାଟନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିହାରରେ ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ କରିଥିବା ଦାବିର ଜବାବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଏବଂ ଦାବି ରହିଛି। ତଥାପି, ଏନଡିଏ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଏବଂ ଦାବି ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଜେଡିୟୁର ବିହାର ସଭାପତି ଉମେଶ ସିଂହ କୁଶୱାହାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଆସିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଛଟ୍ ପୂଜା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ।
ସିହ୍ନା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ "ଆପ୍ପୁ" ଏବଂ "ପପ୍ପୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ, "'ଆପ୍ପୁ' ଏବଂ 'ପପ୍ପୁ' (ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ) ଦୁଇଜଣ ନେତା। ସେମାନେ ଜଣେ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନେତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଯିଏ ସେବା ମନୋଭାବ ସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ 'ବିହାରୀ' ଶବ୍ଦକୁ ଅପମାନରୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶନିବାର ଦିନ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିହାରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।