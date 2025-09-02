ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର  ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଜାପାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରି ସୋମବାର ରାତିରେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିବାରୁ ତାଳି ବଜାଉଛ ନା ମୋର ଫେରିବା ପାଇଁ? ଏହା ଶୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ହସି ଉଠିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଜିଡିପି ତଥ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ମିଶି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।  

ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏପରି ପରିବେଶରେ ଭାରତ ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି।


ସେହି ଦିନ ଆଉ ଦୂର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଚିପ୍ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମର ଯାତ୍ରା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କେହି ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

ଆମର ଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟ ତୈଳ କୂପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀର ଶକ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ଚିପ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଅଛି। ଏହି ଚିପ୍ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଗତିକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ କମ୍ପାନିର ବଜାର ୬୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଭାରତ ଯେଉଁ ଗତିରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି, ସେହି ଗତିରେ ଏହି ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ବଜାରରେ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିବ

ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ, ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର।  ସେମିକନରେ  ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୪୦-୫୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ନବସୃଜନ ଏବଂ ଯୁବଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି - ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବିଶ୍ୱ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ରୁ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତରେ ଏକ ଦୃଢ଼, ସୁଦୃଢ଼ ​​ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଗତି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସ୍ମାର୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନ, ନିବେଶ ସୁଯୋଗ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଅଧିବେଶନ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଜାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ (ଡିଏଲଆଇ) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଦକ୍ଷେପ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମର ବିକାଶ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ।

