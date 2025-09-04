ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଫ୍ୟାସନ ଜଗତରେ ଅର୍ମାନି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ । ଅର୍ମାନି ସୁଟ ପିନ୍ଧିବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ ସିମ୍ବଲ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ । ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଟାଲୀୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଜିଓର୍ଜିଓ ଅର୍ମାନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ୯୧ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଜିଓର୍ଜିଓ ଆର୍ମାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆର୍ମାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉତ୍ସ ଜିଓର୍ଜିଓ ଆର୍ମାନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।
ଜିଓର୍ଜିଓ ଆର୍ମାନୀ ବିଗତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ, ସେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଲାନ୍ ପୁରୁଷ ଫ୍ୟାଶନ୍ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଇଭେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରେ ଜିଓର୍ଜିଓ ଆର୍ମାନୀ ପ୍ରାଇଭେଙ୍କ ହାଉଟ୍ କାଉଚର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ-ସମର ୨୦୨୫ କଲେକ୍ସନ ଶୋ'ର ଶେଷରେ ଆର୍ମାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ଫ୍ୟାସନ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ।