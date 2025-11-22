Operation Sindoor : ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପୁଣି ଥରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର (Operation Sindoor)ରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସାହସିକତା ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । NDIMର ୨୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏକ ତାଳରେ କାମ କରିଥିଲେ - ୨୨ ମିନିଟରେ ନଅଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୮୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ କରିଥିଲେ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଓ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସର ରିପୋର୍ଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଗତ ସୋମବାର ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା ଯାହା ୮୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଶିଖାଇବୁ ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର
ପହଲଗାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମେ ୭ ତାରିଖରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନଅଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଏୟାରବେସ୍ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
