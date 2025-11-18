ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଏହାର ମାଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର୍ ଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆହ୍ବାନ ପାଇଁ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂଳାପକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେନାମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାରତ ସମାନ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଭାରତ ପ୍ରଗତି କଥା କହୁଛି। ଯଦି କେହି ଆମ ମାର୍ଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନ ସ୍ୱାଭାବିକତା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆଲୋଚନା ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବୁ। ଆଜି ଭାରତ ସୁରକ୍ଷାର ସବୁ ଦିଗରୁ ସଫଳ  ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ବ୍ଲାକମେଲ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୟ କରୁନାହିଁ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା ଯାହା ୮୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ତେବେ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପ୍ରତି କିପରି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶିଖାଇବୁ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ‘ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ’ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।

Advertisment