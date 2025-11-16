ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗଜରାଜ କର୍ପସ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ  ହିମାଳୟରେ ୧୬,୦୦୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମନୋ ରେଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ନିୟୋଜନ କରିଛି। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ବୈଧ ଓ ରିମୋଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 
ବନ୍ଧ୍ୟା ପାହାଡ଼, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପାଗ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ  ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସମୟରେ ଅନେକ ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଲାଇନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଜରାଜ କର୍ପସ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ମନୋ ରେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏକାଥରକେ ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ରୁ ଅଧିକ ବୋଝ ବୋହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଳାବାରୁଦ, ରାସନ, ଇନ୍ଧନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବହନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। କୁଆପଥର କିମ୍ବା ଝଡ଼ ସମେତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଦରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମନ୍ଥର ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ସେଠାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଆହତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିରାପଦ ଓ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ।

