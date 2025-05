ଆଦମପୁର : ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ, ସୀମାରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋମବାର ରାତିରେ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଞ୍ଜାବର ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ଦାବି କରି ଆସୁଛି।

Advertisment

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ଡ୍ରୋନ୍, ୟୁଏଭି, ବିମାନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆମର ସକ୍ଷମ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବାୟୁସେନା ଘାଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାୟୁ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି।

Sharing some more glimpses from my visit to AFS Adampur. pic.twitter.com/G9NmoAZvTR — Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2025

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି , ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ଶତ୍ରୁର ଦୁର୍ଗର କାନ୍ଥକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଶୁଣିଛି। ଆମର ସେନା ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲର ଧମକକୁ ଆଉ ସହିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେନା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi said, "Besides manpower, the coordination of machine in #OperationSindoor was also fantastic. Be it India's traditional air defence system which has witnessed several battles or our Made in India platforms like Akash - all of… pic.twitter.com/Y2dYnanFmN — ANI (@ANI) May 13, 2025

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ ଭାବେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ପାକିସ୍ତାନରେ, କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସାହସ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିଠାରୁ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଏହି ବୀରତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ହେବ, ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଜି, ଏହି ବୀର ଭୂମିରୁ, ମୁଁ ବାୟୁସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ସେନାର ସମସ୍ତ ସାହସୀ ସୈନିକ ଏବଂ ଆମର ବିଏସଏଫର ବୀରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତୁମର ବୀରତ୍ୱ ଯୋଗୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କ ସୈନିକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ।

ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୌରବ

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତାର ତ୍ରିବେଣୀ। ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ନୀତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାର ସଙ୍ଗମ। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଭୂମି ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଜୀଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ଆମର ପରମ୍ପରା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ବଂସ କରିଦେଲୁ। ସେମାନେ କାପୁରୁଷ ପରି ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଫଳ ପାଇଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଛ। ତୁମେ ଆତଙ୍କବାଦର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଢାଞ୍ଚା ଧ୍ୱଂସ କରିଛ। ୯ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କର ମାଲିକମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେଣି. ଯଦି ଭାରତ ଉପରେ ଆଖି ଉଠାଇବ, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିଣାମ ହେବ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ବିନାଶ।



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବେ। ଆମେ ଘରେ ପଶି ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ। ଆମର ଡ୍ରୋନ୍, ଆମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାକିସ୍ତାନ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛି। ତୁମେ ଭାରତର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛ। ଏହା ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନୂତନ ଶିଖର ଦେଇଛି।

ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଏପରି କିଛି କରିଛ ଯାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆମର ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଗଭୀର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୨୦-୨୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭେଦ କରିବା କେବଳ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ ସେନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।

ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଛାତିରେ କେତେବେଳେ ଗୁଳି ବାଜିଗଲା ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା। ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ, ତୁମେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛ ଏବଂ ଏକ ମହାନ କାମ କରିଛ।



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବି ଯେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃସାହସକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହି ଏୟାରବେସ୍ ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିଥର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଦୃଢ଼ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ୟୁଭି, ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ସହିତ ଜଡିତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତୁମେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ।

ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଏବେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବେ ଯଦି ଆଉ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ଜବାବ ଦେବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବ। ଆମେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖିଛୁ। ଏବେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଭାରତର ନୂତନ ଗୌରବ ଆଣିଛି। ଭାରତ ଏବେ ତିନୋଟି ନୀତି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ପ୍ରଥମ - ଯଦି ଭାରତ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ, ନିଜସ୍ୱ ସର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ସମୟରେ ଜବାବ ଦେବୁ।

ଦ୍ୱିତୀୟ - ଭାରତ କୌଣସି ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।

ତୃତୀୟ - ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ।

ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏହି ନୂତନ ରୂପ, ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ବହନ କରିଛି। ନୌସେନା ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ସେନା ସୀମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ବିଏସଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଆମର ସେନା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିଛି। ସେଗୁଡିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ମହାନ ଦକ୍ଷତା ସୃ୍ଷ୍ଟି କରିଛି। ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛ ଯେ, ତୁମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ଭାରତର ବାୟୁସେନା ଏବେ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନର ଆବେଦନ ପରେ, ଭାରତ କେବଳ ତାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି।



ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ସାମରିକ ସାହସ ଦେଖାଏ, ତେବେ ଆମେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ, ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଦେବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଧର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଏବଂ ସତର୍କତା। ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଶତ୍ରୁକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଭାରତ। ଏହି ଭାରତ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନବତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi says "...Our drones, our missiles, thinking about it, Pakistan will not be able to sleep for many days...Through Operation Sindoor, you have increased the self-confidence of the country, bound the country in the thread of unity… pic.twitter.com/BCyCzFsWVm — ANI (@ANI) May 13, 2025

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୬ଟା ୧୫ରେ ହଠାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ ଏୟାରବେସ୍ ଦେଇ ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ।

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi said, "Every moment of #OperationSindoor bears testimony to the capability of Indian armed forces. During this, the coordination of our armed forces was genuinely fantastic. Be it Army, Navy or Air Force - their coordination was… pic.twitter.com/8FkZvk3XVC — ANI (@ANI) May 13, 2025

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ବୈଠକର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆମର ସାହସୀ ବାୟୁ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ସାହସ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ନିର୍ଭୀରତାର ପ୍ରତୀକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଭାରତ ସର୍ବଦା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବ।



ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦମପୁରରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏୟାରବେସ୍ ନିକଟରେ ଏସ-୪୦୦ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ମିଗ୍-୨୧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା।

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi said, "Pakistan's drone, their UAVs, aircraft and missiles - all of those failed before our capable air defence. I extend heartfelt appreciation to the leadership of all air bases of the country and every air warrior of the… pic.twitter.com/V5yDbsGkmq — ANI (@ANI) May 13, 2025



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଏହି ଏୟାରବେସ୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଦାବି କରିଆସୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସର ରନୱେରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।



ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ଜେଏଫ-୧୭ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଆଦମପୁରରେ ନିୟୋଜିତ ରୁଷ ନିର୍ମିତ ଏସ-୪୦୦କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ , ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୬୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi says "When our drones destroy the walls of the enemy's fort, when our missiles reach the target with a whizzing sound, the enemy hears 'Bharat Mata Ki Jai'. When we light up the sun even at night, the enemy sees 'Bharat Mata Ki… pic.twitter.com/U2gBePecem — ANI (@ANI) May 13, 2025

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସ୍ ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ବାୟୁସେନା ୧୯୬୫ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi says "...Aatank ke aakao ko samajh aa gaya hai ki Bharat ki ore nazar uthane ka ek hi anjaam hoga- tabaahi aur mahavinaash..."



He says "You attacked them from the front and killed them. You destroyed all the big bases of… pic.twitter.com/B19UVZrY4f — ANI (@ANI) May 13, 2025

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୟୁକ୍ରେନ ପରେ ଏବେ ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ପୁଟିନଙ୍କ ନଜର: ଦଖଲ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ

ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଦମପୁର ବାୟୁସେନା ଘାଟି, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ରାତିରେ (ଅର୍ଥାତ୍ ୯-୧୦ ମେ’) ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଭାରତର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କେବଳ ଆଦମପୁର ନୁହେଁ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ବ୍ୟତୀତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ଉଧମପୁରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁରରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାସଥିଲେ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଏଠାରେ ଖେଳାଯିବ ଆଇପିଏଲର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍

Narendra Modi | pm-narendra-modi | adampur