ଆଜମଗଡ଼: ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ସୁହେଲଦେବ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାର୍ଟି 'ଆରଏସଏସ'ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଛି। ସୋମବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଜମଗଡ଼ରେ ସଂଗଠନର କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁହେଲଦେବ ସେନା (ଆରଏସଏସ)ର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ଏହାର ନାମ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Next PM Of Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ: ଦୌଡ଼ରେ ୪ ନାମ
ଫେସବୁକରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ
ଫେସବୁକରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୁଭାସ୍ପା ମହାସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଭର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଜମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଟ୍ରାଉଲିଆର ଡାକ ବଙ୍ଗଲୋରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁହେଲଦେବ ସେନାର କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁହେଲଦେବ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ ପ୍ରକାଶ ରାଜଭରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
Rashtriy Suheldev Sena (RSS)— Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 9, 2025
under command of General OP Rajbhar pic.twitter.com/GKCgMGMaSx
ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଂଗଠନିକ ଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କମାଣ୍ଡର, ବିଧାନସଭା କମାଣ୍ଡର, ବ୍ଲକ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରୁପର୍ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ଲୋକଙ୍କୁ RSSରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଦଳର ନୀତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ପ୍ରସାର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁହେଲଦେବ ସେନାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଫେସବୁକରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁହେଲଦେବ ସେନା(RSS) ମହାରାଜା ସୁହେଲଦେବ ରାଜଭରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ସ୍ୱାଭିମାନ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି, ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ସମାଜରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଯୁବପିଢ଼ି, ମହିଳା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁହେଲଦେବ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି।
ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣ ସମାଜ ସେବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଅବହେଳିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ମହାରାଜା ସୁହେଲଦେବ ରାଜଭରଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:High Court: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ...
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବା।