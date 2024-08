ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଲିମ୍ପିକ ୨୦୨୪ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଫେରିବା ପରେ ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଉପହାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀମଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଯେଉଁଥିରେ ନଦୀମଙ୍କ ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ନେତା ବସିଥିବ‌ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେତାଙ୍କ ନାମ ମହମ୍ମଦ ହାରିସ ଡାର୍‌। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କିଛିଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ନଦୀମଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଆସିବ ନିରାଶ କରି ଦେଇଛି।’

SHOCKING 🚨 Pictures of Pakistan’s Olympic Gold medalist Arshad Nadeem with Lashkar-e-taiba terr0rist Muhammad Harris Dar go viral.

Dar tells Nadeem in viral video that his achievement has made the entire Muslim Ummah proud.

Muhammad Harris Dar is the Joint Secretary of Milli… pic.twitter.com/VDG6ZXeVhd

— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) August 13, 2024