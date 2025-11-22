Asaduddin Owaisi : ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ଏବଂ AIMIM ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନୀତୀଶ କୁମାର ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି । ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସରକାର ସୀମାଞ୍ଚଳକୁ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବିହାରର ଓୱେସି ଆମରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିହାର ରାଲିରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ ଓୱେସି?
ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସୀମାଞ୍ଚଳକୁ ଏହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ। ବିକାଶ କେବଳ ପାଟନା ଏବଂ ରାଜଗିରରେ ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବାସ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ସମେତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିବେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।
କେତୋଟି ଆସନ ଜିତିଛି ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ ?
ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, NDA ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୪ଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ସେହିପରି ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ ୨୦୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା ।