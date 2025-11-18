ବଲକ୍‍ ସିମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ନୀତି 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି କଣ୍ଟେନରରେ ବଲ୍କ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଦରର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବଲ୍କ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ନୀତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ସିମେଣ୍ଟ ପରିବହନ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ସଂସ୍କାରର ଅଂଶବିଶେଷ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରେଳ ଭବନରେ ଏହି ନୀତିର ଉନ୍ମୋଚନ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏକ ଗେମ ଚେଞ୍ଜର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଦୂରତା ଏବଂ ଓଜନ ସ୍ଲାବକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ଦରରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କିଲୋମିଟରରେ କିଲୋମିଟର ଟନ୍ ପିଛା ୦.୯୦ ଟଙ୍କାକୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କରାଯାଇଛି।
ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥିଲେ, ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ସିମେଣ୍ଟ ପରିବହନ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ କଣ୍ଟେନରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମାଧାନର ଏକ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ମାଲ ପରିବହନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦୈନିକ ୪ କି. ମି. ରୁ (୨୦୦୪-୧୪ ସମୟ) ରୁ ୧୨-୧୪ କି. ମି. କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ତିନି ଗୁଣରୁ ଅଧିକ କରିଛି। ବ୍ରଡ-ଗଜ୍ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ୧,୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
ଟ୍ୟାଙ୍କ କଣ୍ଟେନରରେ ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାଲ ପରିବହନର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତକରଣ ଟ୍ରେନର ମୋଟ ଟନ କିଲୋମିଟର (ଜିଟିକେଏମ) ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଟନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ହାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ସରଳ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଏବଂ ଓଜନ ସ୍ଲାବଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, କଭର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ପିଛା ଟନ୍ ପିଛା ୦.୯୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ହାରରେ ମାଲ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ନୀତି ବୃହତ୍ ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ବହୁମୁଖୀ, ଶେଷ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ କଣ୍ଟେନରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଟ୍ୟାଙ୍କ କଣ୍ଟେନର୍ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ସିମେଣ୍ଟ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମାଧାନ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗର୍ବିତ "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ଉତ୍ପାଦ। ଏହା ୨୦ ଫୁଟ × ୮ ଫୁଟ × ୮.୫ ଫୁଟ ମାନକ ଆକାର ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ୨୬ ଟନର ଭର୍ତ୍ତି କ୍ଷମତା ଏବଂ ୩୧ ଟନର ମୋଟ ଓଜନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେନର୍ କେବଳ ୨୫-୩୦ ମିନିଟର ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ସମୟ ସହିତ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଏହାକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବହୁମୁଖୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ସହଜ କରିଥାଏ-ଟ୍ରେନରୁ ଟ୍ରେଲରକୁ ସହଜରେ ଯିବା ଏବଂ ଟ୍ରେନକୁ ଫେରିବା-ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନରୁ ଉପଯୋଗ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ବିତରଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ।
ବଲକ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ନୀତି
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାଗନ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ଟର୍ମିନାଲକୁ ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ସିମେଣ୍ଟ ପରିବହନ ଉଭୟ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ। ଦକ୍ଷ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦିଗରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆହୁରି ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ "ବଲ୍କ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍" ନୀତି ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ ବଲ୍କ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲର ବିକାଶକୁ ସୁଗମ କରିବ, ଯାହା ସିମେଣ୍ଟର ସହଜ ପରିଚାଳନା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିତରଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ସହିତ ବଲ୍କ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକରେ ହପର, ସାଇଲୋ, ବ୍ୟାଗିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ସିମେଣ୍ଟର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିତରଣରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ।
ଏହି ନୀତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ତୁଳନାରେ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ କମ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସଡ଼କ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ମାଲରେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ସିମେଣ୍ଟର ଗତିବିଧିକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ପିଲେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀର କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଏହି ନୀତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ସିମେଣ୍ଟ ପରିବହନରେ ସାମଗ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।