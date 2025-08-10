ଓ୍ବାସିଂଟନ : ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଆମେରିକାରେ ଥାଇ ଭାରତକୁ ଏକ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଠେଲି ଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଏକ ପରମାଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ହାରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ସହିତ ଅଧା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ।' ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଆମେରିକା ମାଟିରେ ଏପରି ପରମାଣୁ ବିପଦ ଦେଖା ଦେଇଛି।
ମୁନିର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ୨.୫ କୋଟି ଲୋକ ଭୋକରେ ମରିପାରନ୍ତି। ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ସେମାନେ ଦଶଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। 'ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ନାହିଁ ।