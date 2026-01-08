ଆମେରିକା କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ସାଉଦି

ରିୟାଦ/ଇସଲାମାବାଦ: ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ, ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ସରବରାହ ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଜେଏଫ୍-୧୭ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।

ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସାଉଦି ଆରବ ଜେଏଫ୍-୧୭ ଲଢୁଆ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଋଣ ଏହା ଦ୍ବାରା ଛାଡ ପାଇବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାଉଦି ଆରବ ୟେମେନରେ UAE ବିରୋଧରେ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲର  କାତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଯାହା ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି।

ତେବେ ଏଭଳି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅସୀମ ମୁନିର ଏକ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ୟୁଏଇକୁ ଜେଏଫ୍-୧୭ ବିମାନ ବିକି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଋଣ ଶୁଝିବାର ବାଟ ଖୋଜିଛି।

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଦି ଆରବ ଜେଏଫ-୧୭ କିଣିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍ ସହାୟତାରେ ଜେଏଫ୍-୧୭ ବିକଶିତ କରିଛି। ସେଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଅଛି ଏବଂ ଚୀନ୍‌ର ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ବିଶେଷକରି ଯେହେତୁ ସାଉଦି ଆରବ ନିଜେ ଆମେରିକାଠାରୁ ଏଫ୍-୩୫ ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ, ସାଉଦି ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଉଭୟେ ଏଫ୍-୩୫ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଳେ। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ "ଋଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ" ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସାଉଦି ୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ।

ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଜେଏଫ୍-୧୭ ଲଢୁଆ ବିମାନ ସତରେ କିଣିବ କି ସାଉଦି?

ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ସାଉଦି ଆରବ ଋଣ ଦେଇ ଦେବାଳିଆ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ୨୦୨୮ରେ, ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଋଣ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଉଦି ପାକିସ୍ତାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଜମା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ତେଲ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନେକ ଥର ନିଜର ଜମାକୁ ରୋଲଓଭର କରିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଇସଲାମାବାଦ ଦେବାଳିଆ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି।

ଆମେରିକା କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ସାଉଦି

ତେବେ ଦି ୱିଲସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ଫେଲୋ ଏବଂ ଡନ୍ ଖବରକାଗଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ସାମ୍ବାଦିକ ବାକିର ସଜ୍ଜାଦ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଜେଏଫ୍-୧୭  ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକାର ଆଲବାନି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଏସୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କ୍ଲାରିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଜବାବରେ କହିଛନ୍ତି, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜେଏଫ୍-୧୭ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି।

ସାଉଦି ଆରବ ଆମେରିକାର ଏଫ୍-୩୫ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ସାଉଦି କାହିଁକି ଏକ ହାଲୁକା ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ିର ବିମାନ କିଣିବ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସାଉଦି ଚୀନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିଣି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିବାର ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ।

ଜେଏଫ୍-୧୭ ଆଲୋଚନା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ରଏଟର୍ସ ଡିସେମ୍ବରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଜେନେରାଲ ଖଲିଫା ହାଫତାରଙ୍କ ଲିବିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମିକୁ ୧୬ଟି ଜେଏଫ୍-୧୭ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସମେତ ସାମରିକ ଉପକରଣ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।