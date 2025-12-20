ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ୍ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍। ଚାଲିଗଲା ୮ହାତୀ ଜୀବନ। ଶନିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଆସାମର ନାଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ହାତୀ ପଲ ରେଳ ଧାରଣା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୮ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାତୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା?
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇର ଲୁମଡିଂ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମୁନାମୁଖ-କାମ୍ପୁର ସେକ୍ସନରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୧୭ ମିନିଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 20507 DN ସାଇରଙ୍ଗ-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରାକରେ ଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଗୌହାଟିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୬ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାତୀ କରିଡର ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନହାନୀ ହୋଇନାହିଁ
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଟ୍ରେନଟି ହାତୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଲୁମଡିଙ୍ଗ ଡିଭିଜନାଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଏବଂ ଲୁମଡିଙ୍ଗର ଡିଭିଜନାଲ ରେଳବାଇ ପରିଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସକାଳ ୬ଟା ପରେ ଗଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍
ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା କୋଚ୍ରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଅନ୍ୟ କୋଚ୍ର ଖାଲି ବର୍ଥରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଲାଇନଚ୍ୟୁତ କୋଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପରେ, ଟ୍ରେନ୍ଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬:୧୧ ସମୟରେ ଗୌହାଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।
