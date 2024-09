ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଅନେକ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବହୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲୁଥିବାର ଖବର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲଡୋଜର ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ପତିଆରା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଲଡୋଜର ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସଭା ଏବଂ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲଡୋଜର ଅଣାଯାଉଛି। ହରିୟାଣାରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ (ବୁଲଡୋଜର)ର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ଫଳରେ ଏବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ବୁଲଡୋଜର ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି।

Once just an innocuous piece of construction equipment and today a symbol of state power and politics, #bulldozers are visible everywhere as campaigning hots up in Nuh#haryana #haryanaassemblypolls #AssemblyPolls https://t.co/Lj6GuonsPC