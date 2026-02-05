ଗାଜା: ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ କରିଛି ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ୨୩ ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାଜାସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତରଖାନା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ବୁଧବାର ମୃତାହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୧୧ ବର୍ଷୀୟା ବାଳିକାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହମାସ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି।
ଗାଜା ସିଟିର ତୁଫା ଓ ଜୈତୁନ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାର ଖାନ୍ ୟୁନିସ୍ର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା କିଜାନ୍ ଆବୁ ରସ୍ବାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ତମ୍ବୁ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଅଲ-ମାୱାସି ଉପକୂଳ ତମ୍ବୁ ଶିବିର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରେଡ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି କହିଛି ଯେ, ପୀଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ହୁସେନ୍ ହାସନ ହୁସେନ୍ ଅଲ୍-ସୁମାଇରୀ। ଖାନ୍ ୟୁନିସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଲ୍ ଜଜିରାର ତାରେକ ଆବୁ ଆଜୁମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଜା ସହରର ଅନେକ ଆବାସିକ ଘରକୁ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ବିନା ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କହିଛି ଯେ, ଜଣେ ରିଜର୍ଭ ଅଧିକାରୀ ହମାସର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ପରେ ଏହାର ସଶସ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଓ ବିମାନ ଉତ୍ତର ଗାଜାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ନୁହଁ ହମାସ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କହିଛି।