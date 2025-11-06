ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ATC) ସର୍ଭରରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଗତ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଫସି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ୟା ଅପରାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନିରନ୍ତର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ବିଳମ୍ବ କେତେ ହେବ କିମ୍ବା ବିମାନ କେବେ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଗୋର ସରକାରୀ ଘୋଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ATC ସର୍ଭରରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି।
ପୂର୍ବ ଦିନ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମାନୁଆଲ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
୨୫ଟି ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ATC ସର୍ଭରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏହି ୨୫ଟି ବିମାନରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଭୟ ବିମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
