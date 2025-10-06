ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦର ସାନ ପୁଅ ଅବନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓଟି ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଅବନ୍ ନୈନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରର ଫାଟକ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅବନ୍ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଲି ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନୈନି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ଅଲିଙ୍କୁ ନୈନି ଜେଲରୁ ଝାନ୍ସୀ ଜେଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅବନ୍ ଏକ ଧଳା ଗାମୁଛାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଜେଲ୍ ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର କ୍ୟାମେରାରେ କୈଦ ହୋଇଥିଲା।ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅବନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉମେଶ ପାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା ପରେ ୨୦୨୩ ଫେବୃଆରି ୨୪ ତାରିଖରେ ଅତିକର ଚତୁର୍ଥ ପୁଅ ଅହଜାମ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପୁଅ ଆବାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ଏକ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ନାବାଳକ ଥିଲେ।
ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ରେ ଦୁହେଁ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାପରେ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅହଜାମ ଓ ଆବାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନଥିଲା। ଏମିତିକି ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୫ରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଶ୍ରଫ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଇପୁଅ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁଧାର ଗୃହରେ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇପୁଅ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଏବଂ କାକାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ।
୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଶିଶୁ ସୁଧାର ଗୃହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଆବାନ ଏବଂ ଅହଜାମ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଏବଂ କାକାଙ୍କ କବରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପର ଠାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖା ନଥିଲା।