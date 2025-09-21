ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିପୁରରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଏକ କନଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଣିପୁରର ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭ୍ୟାନ୍ର ଅନେକ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି। ନାମ୍ବୋଲ ସବାଲ ଲାଇକାଇ ଘଟଣାରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଦୁଇ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହେବା ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଶାନ୍ତିପୁର ଏବଂ ଇଶୋକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଦୁଇ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନାଏବ ସୁବେଦାର ଶ୍ୟାମ ଗୁରୁଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ରଞ୍ଜିତ ସିଂହ କଶ୍ୟପ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲର ଉପକଣ୍ଠରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୫୦ ସମୟରେ ପାଟସୋଇ କମ୍ପାନି ଅପରେସନ୍ସ ବେସ୍ରୁ ନାମ୍ବୋଲ୍ ବେସ୍କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଟାଟା ୪୦୭ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ସମାନ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।