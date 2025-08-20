ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ ସତ । କାହିଁକି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ମାରିଲା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ? ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ରେଖାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା ? ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମିତି କରିଥିବା ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ ସତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ରହିଛି କୁକୁର ପ୍ରେମ । କୁକୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଯିବ ସେନେଇ ରାଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ରାଜକୋଟର ୪୧ ବର୍ଷର ଯୁବକ ରାଜେଶ ଖିମଜୀ । ରାଜେଶ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେ ଭାରି କୁକୁରପ୍ରେମୀ । କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ସେ ଏମିତି କରିଥିବା ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Bhanuben, mother of Rajesh Khimji who attacked Delhi CM Rekha Gupta today, leaves from Police Station in Rajkot, Gujarat.
ତେବେ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀର ମାଆ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜେଶ ଜଣେ ରିକ୍ସାଚାଳକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ରାଜେଶର ମାଆ ଭାନୁବେନ କହିଛନ୍ତି- ମୋ ପୁଅ କୁକୁରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲପାଏ ବୋଲି ରାଗରେ ଏମିତି କରିଛି । ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ପୁଅ ମୋର ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସେ ଉଜ୍ଜୟନୀ ଯାଉଥିବା କହି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ସେ ମାସରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଏ । ସିଏ ଉଜ୍ଜୟନୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କେତେବେଳେ ଗଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ । ତା ବାପା ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଥିଲେ କେବେ ଫେରିବ ବୋଲି… ସେ କହିଥିଲା ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି । ଏହା କହିବା ପରେ, ସେ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲା ।
#WATCH | Gujarat | Visuals from Rajkot residence of Rajesh Khimji, who attacked Delhi CM Rekha Gupta during 'Jan Sunvai' in Delhi today.
According to Delhi Police, the accused identified himself as Rajesh Khimji
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଖିଆପିଆ କରୁନଥିଲା । ପୁଅ ମୋର ରିକ୍ସା ଚଲାଏ । ତାର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ରେଖାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜେଶ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଗତକାଲି ରେକି କରି ଯାଇଥିଲା । ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଓହ୍ଲାଇ ସବୁ ଦେଖିଥିଲା । କିଛି ଫଟୋ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ରେକି ପରେ ଆଜି ଜନଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ।
#WATCH | CCTV visuals of the individual, identifying himself as Rajesh Khimji, as he did a recce of Delhi CM Rekha Gupta's Shalimar Bagh residence on 19th August.
The man has been nabbed by the Police after he attacked the CM today during Jan Sunvai.
(Video Source: Delhi CMO) pic.twitter.com/qQ3fecQGc1
ତେବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେହି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା ରାଜେଶ । ହାତରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରେଖାଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିଥିଲା ରାଜେଶ । ଜୋରରେ ଚିଲେଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖାଙ୍କୁ ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିବା ସହ ମାରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ତାପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ କବଜାକୁ ନେଇଥିଲା ।