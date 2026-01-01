ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ୟୁନୁସ ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ.ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦେଶରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ କିନ୍ତୁ ମୌଳବାଦୀମାନେ ନିଜର କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥର, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବାଂଲାଦେଶର ଶରିୟତପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାମ ଖୋକନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବୟସ ୫୦ ବର୍ଷ।
ନିର୍ବରତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖୋକନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ତାପରେ ୨୪ ତାରିଖରେ ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳ ଓ ୩୦ ତାରିଖରେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।