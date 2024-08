ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଏକ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ କିଣିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ, କମ୍ପାନିଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଏପରି ବିଜ୍ଞାପନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

କମ୍ପାନି ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଏକ୍ସଇ ପରଫ୍ୟୁମର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯୁବକ ଏତେମାତ୍ରା‌ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଉତ୍ପାଦ କିଣି ୭ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଫଳାଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ୭ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଭାବହୀନ ରହିଛି। କୌଣସି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Vaibhav Bedi sues HUL for cheating and causing mental suffering after using Axe products for over 7 years with no success in attracting women.



“Where is the Axe effect?” Vaibhav asks, even presenting his used products to court.



The most insane lawsuit ever? pic.twitter.com/QNqlMvDUmO