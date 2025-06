ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଦିଗରେ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲେଣି। ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଭିଡିଓ କଲ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ବିଶ୍ବ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।

ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବାପାମାଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା।

#WATCH | Group Captain Shubhanshu Shukla's mother, Asha Shukla, says, "It is a moment of pride for us and everyone else. Posters are being put up everywhere. Everyone is delighted that a man from this country, this Triveni Nagar, is going to soar so high...We are sending all our…