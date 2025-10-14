ଲକ୍ଷ୍ମୌ: ଆଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାମଲୀଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରାମଲୀଳାର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ଏଥିରେ ରୁଷ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ନେପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୯୦ ଜଣ ବିଦେଶୀ କଳାକାର ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାମାୟଣକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ କଥା ପାର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ। ଏଥିସହିତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ରାମଲୀଳା ସମୟରେ ରୁଷର ପନ୍ଦର ଜଣ କଳାକାର ସ୍ୱୟଂବର ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପାରମ୍ପରିକ ରୁଷୀୟ ନାଟ୍ୟ କୌଶଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କାହାଣୀର ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରୁଷୀୟ କଳାକାରମାନେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାସମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି।
ଅଯୋଧ୍ୟା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାମାୟଣ ଏବଂ ବୈଦିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାମଲୀଳା ୧୭ ରୁ ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ରାମଲୀଳାର ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା।