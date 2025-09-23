ସୀତାପୁର : ୨୩ ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜମ ଖାନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସୀତାପୁର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ମାମଲାରେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରୁ ସୀତାପୁର ଜେଲରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିବ ଆଜମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଜେଲରୁ ଏକ ଧଳା ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ।
ଆଜମ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲେ ଆଜମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସବୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ।
ଆଜମ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ, ମୋରାଦାବାଦ ସାଂସଦ ରୁଚିବୀରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୀତାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆଜମଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
