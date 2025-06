ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ମୁରାଦାବାଦର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅ ଅସଦୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା କଂଗ୍ରେସର ମହାସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ, ଅସଦୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି।

୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଥରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୋଲ୍ଟସ୍ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଗୋଆ ଭଳି ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ୧୧ ଦିନର କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି। ଏବେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେଣି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୋର କାମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ତେବେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବି।



ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ନୀତି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଦ୍ଧ। ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କ ପିତା ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ମହମ୍ମଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ମାତ୍ର ୧୧ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା। ସେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିଥିଲେ। ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଜଣେ ସଫଳ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି।

ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅନମ ମିର୍ଜାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅସଦୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅସଦଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା, ସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ।

