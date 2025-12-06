ମୁର୍ଶିଦାବାଦ୍: ଆଜି ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ନିଲମ୍ବିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଡଙ୍ଗାରେ ମସଜିଦର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। ଏହି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର ବାରାସତର ବାସିନ୍ଦା ମହମ୍ମଦ ସଫିକୁଲ୍ ଇସଲାମ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ବୋହି ନେଇ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସଫିକୁଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଏହି ଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବୋହି ନେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।"

ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କବୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ରାଜପଥ NH-12 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରି ସମାନ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବଜେଟ୍ ୬୦-୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଏହି ସମାରୋହ ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବର ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦ହଜାର ପ୍ୟାକେଟ ବିରିୟାନି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦ହଜାର ପ୍ୟାକେଟ ବିରିୟାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବଜେଟ୍ ୬୦-୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମଞ୍ଚଟି ୧୫୦ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ ୮୦ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ହେବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ।

