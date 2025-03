ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିଲେ ବିଜେପି ସଂସାଦ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ । ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି । ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକ ଫଟୋ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଶଶୀ ଥରୁର ।

ଦୁଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଥିପାଇଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କାରଣ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି । ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିମାନରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶଶୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି- ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ...

My friend & fellow traveler called me mischievous for saying that we seem to be finally travelling in the same direction... pic.twitter.com/JzzpKki1lZ